حسن ذوالقدر ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تا کنون حکمی برای کادر فنی تیم تکواندوی امید ایران صادر نشده است اما مقدمات تشکیل اردوی این تیم فراهم آمده و مراحل آماده سازی امیدهای تکواندوی ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا از روز شنبه هفدهم دی‌ماه آغاز خواهد شد.

وی در مورد انتخاب اعضای کادر فنی تیم تکواندوی امید ایران گفت: بیژن مغانلو سرمربی این تیم خواهد بود و بی باک و فلاحی‌راد به عنوان کمک‌های او در این اردو کار هدایت امیدهای تکواندوی ایران را برعهده خواهند داشت.

دبیر فدراسیون تکواندو در خصوص وضعیت کادر فنی تیم تکواندوی نوجوانان ایران نیز گفت: در این بخش نگاه فدراسیون استفاده از مربیان سازنده است. به همین دلیل در کنار محمدرضا زوار که سرمربی تیم تکواندوی نوجوانان ایران است، وحید عبدالهی و حسینعلی نعیمی کمک‌های او در مسابقات جهانی خواهند بود. ضمن اینکه از سایر مربیان برای مسابقات قهرمانی آسیا دعوت به همکاری خواهد شد.

ذوالقدر در مورد علت اعزام تیم ملی بدون معتمد و کرمی به باکو گفت: این دو مشکل آسیب دیدگی دارند و از این فرصت استفاده کردیم تا کرمی و معتمد با پیگیری مراحل درمانی خود بدون مشکل در اردوهای تیم ملی حضور پیدا کنند.

وی در پایان در مورد زمان اعزام تیم ملی تکواندو به آذربایجان گفت: در صورت موافقت شورای برون مرزی، این تیم برای انجام تمرین مشترک و دو دیدار دوستانه با تیم ملی آذربایجان شنبه آینده راهی باکو خواهد شد.