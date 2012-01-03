دانشکده جدید علوم زمین در دانشگاه چمران ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مروتی شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید دانشکده علوم زمین از ساخت دانشکده علوم زمین در سال 91 خبر داد و گفت: ساخت این دانشکده در اولویت پروژه های عمرانی دانشگاه قرار دارد و نقشه های آن آماده شده است.

وی تصریح کرد: با احداث ساختمان دانشکده علوم زمین و مستقل شدن آن از لحاظ فضا از دانشکده علوم، فضای فیزیکی کافی برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی بیش از پیش فراهم شود.



مروتی با بیان اینکه نقشه های ساختمانی دانشکده به روز شده، عنوان کرد: منتظر اعلام برگزاری مناقصه این پروژه هستیم و چنانچه بودجه عمرانی مشخص شود، به زودی عملیات احداث دانشکده آغاز می شود.



همچنین دکتر عباس چرچی رئیس پیشین دانشکده علوم زمین با اشاره به سابقه راه اندازی این دانشکده و تلاش همکاران و هیئت رئیسه دانشگاه در این زمینه، اظهار کرد: اگر همدلی و پیگیری نبود، این مرحله از کار به سرانجام نمی‌رسید.



وی با بیان اینکه هم اکنون دانشکده علوم زمین از لحاظ آموزشی، مالی، پژوهشی از دانشکده علوم به طور کامل مستقل شده است، افزود: در این مدت کوتاه مجوز چند رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشکده علوم زمین اخذ و راه ‌اندازی شده است.



چرچی همچنین به انتشار مجله علمی دانشکده علوم زمین اشاره کرد و گفت: از نظر تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی نیز با تخصیص اعتبارات خوب، کارهای زیادی انجام شده است.



وی تصریح کرد: اگر مشکل کمبود فضا و نیروی انسانی دانشکده علوم زمین برطرف شود، این دانشکده از لحاظ پژوهشی و آموزشی رشد کرده و جزو دانشکده های برتر دانشگاه شهید چمران اهواز می شود.



همچنین منوچهر چیت سازان رئیس جدید دانشکده علوم زمین در سخنان کوتاهی خواستار پیگیری حل مشکل کمبود فضای دانشکده و اختصاص اعتبار به این منظور شد و گفت: به دلیل کمبود نیروی انسانی، هم اکنون وظایف چند نفر را عملا یک نفر انجام می دهد و همه پیشرفتها و موفقیتهای دانشکده در مدت کوتاهی که از تاسیس آن می گذرد.



در پایان با اهدای لوح سپاس از خدمات و تلاشهای چرچی قدردانی و حکم چیت سازان رئیس جدید دانشکده علوم زمین به وی اهدا شد.