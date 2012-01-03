عملیات کابل برگردان چهار مرکزی مخابراتی در تهران اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این عملیات در مراکز مخابرات شهید باهنر، شهید عرب سرخی، سیدالشهدا(ع) و نبوت در شهر تهران انجام می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید باهنر با پیش شماره های 2200، 2260، 2261، 2263، 2264 در محدوده خزر، عطاری مقدم، لسانی، جبهه، تقوی شیرازی، گلبرگ، گلنوش، زرافشان، مینا، منصوری، دامپزشکی و در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 الی 3339، 3374 الی 3377 در محدوده اتوبان شهید کریمی، مالک اشتر، شهید غیوری فداییان اسلام، چهارراه چشمه علی به مدت سه روز با اختلال همراه است.

همچنین در مرکز مخابرات سیدالشهدا(ع) با پیش شماره های 5513، 5514، 5570 الی 5579 در محدوده امیرقلی، سیدکاظمی، دعوتی و در مرکز مخابرات نبوت با پیش شماره های 7790 الی 7795، 7797 در محدوده میدان 72، خیابانهای چمن غربی، جویبار غربی، صادقی حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.