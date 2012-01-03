همایش اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش شاندیز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همایونی رئیس شورای اسلامی بخش شاندیز دوشنبه شب در این همایش اظهار داشت: شورا حامل بار ارزشی تاریخی، ملی، فرهنگی و عقیدتی است و مولود مدنیت انسان‌ها، همگرایی رفتاری و هم‌خوانی و بازتاب شعور انسان‌های رو به تکامل برای تصمیم‌گیری‌های بهترِ جمعی است.

وی افزود: این همایش به منظور بررسی میزان تطبیق رفتار اعضای شورای اسلامی با قوانین، ضوابط و آئین نامه های موجود فعالیت شوراها، تأثیر آن در تقویت همبستگی اجتماعی و نیز ضرورت ها و انتظارات عمرانی دهیاران در سطح روستاهای بخش با نگاهی به آسیب های احتمالی فقدان برنامه ریزی دراز مدت در حوزه مسائل عمرانی برگزار شد.

همایونی تصریح کرد: در این برنامه یک روزه موقعیت گردشگری منطقه و مزیت ها و امکانات تأمین اشتغال برای جوانان روستا ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه حسین ثابت گلستانی نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان طرقبه شاندیز ضمن اعلام خبر برگزاری دوره آموزشی ویژه اعضای شوراها و دهیاران، قول مساعدت مالی تا حد امکان برای پروژه های عمرانی روستاها را دادند.

شایان ذکر است، رئیس بنیاد مسکن و مدیریت آبفای روستایی شهرستان طرقبه شاندیز و کارشناس امور شوراهای فرمانداری پیرامون مسائل مبتلا به روستاها صحبت کردند و در ادامه به سؤالات پاسخ دادند.