رویای واقعی در اهواز نمایش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار نقاشی ساناز کریم زاده با عنوان «رویای واقعی» شامل 14 اثر امروز سه شنبه سیزدهم دی ماه افتتاح می شود.

این آثار با موضوع آزاد و در سه بخش شامل شش اثر 100*70 با استفاده از ترکیب رنگ و اکرولیک، پنج اثر طراحی و در ابعاد 35*50 و با استفاده از مداد و ذغال و سه اثر در ابعاد 41*27 بصورت چاپ بر روی شیشه هستند.



این نمایشگاه از تاریخ 13 الی 19 دی ماه صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصر ها از ساعت 17 الی 19 در گالری اشراق واقع در خیابان شریعتی طبقه فوقانی سینما اکسین برگزار و بازدید برای عموم مردم رایگان است.



کریم زاده دانشجوی کاردانی نقاشی دانشگاه فنی و حرفه ای است و این نمایشگاه اولین نمایشگاه این هنرمند است.



افتتاحیه این نمایشگاه امروز سه شنبه ساعت 17 در محل گالری اشراق برگزار می شود.



