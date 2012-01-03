دانش آموزان مشگین شهری در کنکور 90 اول شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زالی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه مدیران مدارس آموزش و پرورش مشگین شهر اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور دانش آموزان مشگین‌شهر از لحاظ رتبه علمی وتعداد قبولی بالاتر از مناطق 19 گانه استان اردبیل قرارگرفته است.

به گفته وی 4 هزار و 200 داوطلب از شهرستان مشگین شهر در کنکور سراسری شرکت کرده بودند که 40 درصد آنها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان مشگین شهرعنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور درصد پاسخگویی به سوالات دانش آموزان مشگین شهری در رشته‌های علوم تجربی و ریاضی بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

زالی همچنین از موفقیت برنامه های پرورشی در این شهرستان خبر داد و افزود: این به دلیل تدوین منشور تربیتی و اجرای آن طبق برنامه در بین دانش آموزان بوده است.

وی تنها مشکل آموزش و پرورش این شهرستان را پایین بودن سرانه فضای آموزش دانست و عنوان کرد: این منطقه برای حل این مشکل نیاز به دهها مدرسه دارد که همت واقعی خیران و مسئولان را می طلبد.



