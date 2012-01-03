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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۸

زالی خبر داد:

دانش آموزان مشگین شهری در کنکور 90 اول شدند

دانش آموزان مشگین شهری در کنکور 90 اول شدند

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان مشگین شهر گفت: دانش آموزان مشگین شهر در آزمون سراسری سال 90 رتبه اول استان را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زالی قبل از ظهر سه شنبه در جلسه مدیران مدارس آموزش و پرورش مشگین شهر اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور دانش آموزان مشگین‌شهر از لحاظ رتبه علمی وتعداد قبولی بالاتر از مناطق 19 گانه استان اردبیل قرارگرفته است.

به گفته وی 4 هزار و 200 داوطلب از شهرستان مشگین شهر در کنکور سراسری شرکت کرده بودند که 40 درصد آنها در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان مشگین شهرعنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور درصد پاسخگویی به سوالات دانش آموزان مشگین شهری در رشته‌های علوم تجربی و ریاضی بالاتر از میانگین کشوری بوده است.

زالی همچنین از موفقیت برنامه های پرورشی در این شهرستان خبر داد و افزود: این به دلیل تدوین منشور تربیتی و اجرای آن طبق برنامه در بین دانش آموزان بوده است.

وی  تنها مشکل آموزش و پرورش این شهرستان را پایین بودن سرانه فضای آموزش دانست و عنوان کرد: این منطقه برای حل این مشکل نیاز به دهها مدرسه دارد که همت واقعی خیران و مسئولان را می طلبد.

 

کد مطلب 1499903

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