خسرو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت خود و همچنین بازی تیم‌های استقلال و سپاهان گفت: تمرینات خود را از روز دوشنبه آغاز کرده‌ام. با اینکه در حال حاضر در ناحیه مصدومیتم احساس درد نمی‌کنم اما هنوز تحت نظر پزشک تیم هستم تا مشکلی برایم به وجود نیاید.

وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر مصدومیتم بیشتر جنبه روانی پیدا کرده و می‌ترسم که دوباره احساس درد کنم و مصدومیتم تشدید شود. البته دوره درمانم سپری شده است و به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود.

مدافع تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: مصدومیت از ناحیه همسترینگ بسیار بد است چون پس از مدتی که تحت درمان قرار گرفتید، تصور می‌کنید دیگر بهبود پیدا کرده‌اید و احساس درد نمی‌کنید اما زمانی که در یک بازی تحت فشار قرار بگیرید، درد تشدید می‌شود. مشابه اتفاقی که برایم در بازی با تیم صنعت نفت آبادان افتاد.

وی در همین خصوص تاکید کرد: همیشه دوست دارم از نظر آمادگی شرایطم طوری باشد که به تیم خود کمک کنم بنابراین دوست ندارم بعد از دوران مصدومیتم، وقتی می‌خواهم برای استقلال بازی کنم بگویند ضعیف شده است.

حیدری با اعلام اینکه بازی سختی را با سپاهان خواهند داشت، گفت: تیم سپاهان تعقیب کننده استقلال در صدر جدول رده بندی بوده و یکی از مدعیان جدی قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر در این فصل است. البته سپاهانی‌ها در آخرین بازی تدارکاتی که مقابل تیم دسته اولی مس رفسنجان داشتند با چهارگل شکست خوردند، خوشحالم از اینکه یکی از چهار گل آن بازی را دوست و همبازی قدیمی من مهرشاد مومنی به ثمر رساند.

وی در خاتمه با اعلام اینکه نباید بازیکنان استقلال فریب این نتیجه را بخورند، اظهار داشت: خیلی دوست دارم در بازی با سپاهان حضور داشته باشم اما با توجه به مطالبی که در خصوص مصدومیتم گفتم هنوز مشخص نیست که بتوانم مقابل سپاهان بازی کنم.