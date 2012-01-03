به گزارش خبرنگار مهر، رمضان علی احمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پس از رقابتهای قهرمانی استان که در پایان همین ماه برگزار می‌شود مبارزات آزاد کونگفو را به مناسبت دهه فجر در شهرستانهای شاهین شهر و مبارکه برگزار می‌کنیم، ادامه داد: همزمان با برگزاری مبارزات آزاد که در شهرستانهای شاهین شهر و مبارکه برگزار می‌شود میزبان رقابتهای کشوری آزاد کونگ‌فو در دهه فجر نیز هستیم.

وی افزود: از اول تا پنجم بهمن ماه سال جاری دوره مربی‌گری درجه دو را در اصفهان برگزار می‌کنیم که 50 نفر از آقایان و 50 نفر نیز از بانوان در این کلاسها شرکت می‌کنند.

رئیس هیئت کونگ‌فو استان اصفهان با بیان اینکه با تلاشهای فراوان حامی مالی برای تیم مشخص شده، ادامه داد: با کمک این حمایت کننده مالی یک تیم از استان اصفهان به رقابت‌های کونگ‌فو برون مرزی که در یکی از سه کشور ترکیه، مجارستان یا برزیل برگزار می‌شود، اعزام کنیم.

وی اظهار داشت: در حدود دو هفته پیش نیز آزمون شالبند مشکی را برگزار کردیم که 136 نفر نیز در این آزمون شرکت کردند.

احمدی با بیان اینکه در ماه‌های گذشته نیز هیئت کونگ‌فو استان اصفهان از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برتر شناخته شده، گفت: این موارد شامل سیستم اداری، قهرمانی و همچنین تعداد جمعیت هنرجو بوده است.