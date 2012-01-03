تسهیلات مشاغل خانگی به خبرنگاران گلستان اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر،رضا ولی پور صبح سه شنبه در مجمع عمومی خبرنگاران استان افزود: روزنامه نگاران استان گلستان می توانند در قالب عناوین "روزنامه نگاری"، "عکاسی"، "صفحه آرائی" و "نویسندگی" نسبت به دریافت وام ویژه مشاغل خانگی اقدام کنند.

وی سقف پرداختی تسهیلات برای مشاغل یاد شده را از 15 میلیون تا 50 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این تسهیلات از محل حمایت های دولت در راستای ایجاد مشاغل خانگی پرداخت می شود.

دبیر انجمن روزنامه نگاران استان گلستان گفت: با توجه به نشست اعضای هیئت مدیره این انجمن با مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاونی مسکن روزنامه نگاران به صورت ویژه پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات به روزنامه نگاران اعلام داشته است.



وی گفت: درحال حاضر شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران و خبرنگاران استان گلستان به ثبت قانونی رسیده و اعضای این تعاونی درمرحله سرمایه گذاری و پرداخت حق عضویت اولیه هستند.

این عضو هیئت مدیره روزنامه نگاران استان گلستان تاکید کرد: برخی از واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب مسکن مهر درشرق استان آماده واگذاری بوده و خبرنگاران شرق استان با دریافت تسهیلات ویژه می توانند، نسبت به تحویل این واحدها اقدام کنند.