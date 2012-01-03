۱۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۲

ولی پور:

تسهیلات مشاغل خانگی به خبرنگاران گلستان اعطا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن روزنامه نگاران گلستان از اعطای وام ویژه مشاغل خانگی به روزنامه نگاران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،رضا ولی پور صبح سه شنبه در مجمع عمومی خبرنگاران استان افزود: روزنامه نگاران استان گلستان می توانند در قالب عناوین "روزنامه نگاری"، "عکاسی"، "صفحه آرائی" و "نویسندگی" نسبت به دریافت وام ویژه مشاغل خانگی اقدام کنند.

وی سقف پرداختی تسهیلات برای مشاغل یاد شده را از 15 میلیون تا 50 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این تسهیلات از محل حمایت های دولت در راستای ایجاد مشاغل خانگی پرداخت می شود.
 
دبیر انجمن روزنامه نگاران استان گلستان گفت: با توجه به نشست اعضای هیئت مدیره این انجمن با مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاونی مسکن روزنامه نگاران به صورت ویژه پیگیری می شود.
 
وی اظهار داشت: اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی آمادگی خود را جهت ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات به روزنامه نگاران اعلام داشته است.

وی گفت: درحال حاضر شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران و خبرنگاران استان گلستان به ثبت قانونی رسیده و اعضای این تعاونی درمرحله سرمایه گذاری و پرداخت حق عضویت اولیه هستند.
 
این عضو هیئت مدیره روزنامه نگاران استان گلستان تاکید کرد: برخی از واحدهای مسکونی ساخته شده در قالب مسکن مهر درشرق استان آماده واگذاری بوده و خبرنگاران شرق استان با دریافت تسهیلات ویژه می توانند، نسبت به تحویل این واحدها اقدام کنند.
