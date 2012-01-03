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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

فرماندار سنندج:

قدیمی بودن بافت سنندج عامل اصلی ترافیک در این شهر است

قدیمی بودن بافت سنندج عامل اصلی ترافیک در این شهر است

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج، قدیمی بودن بافت این شهر به ویژه هسته مرکزی را عامل اصلی ترافیک در مرکز کردستان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزائی اصل در جلسه شورای ترافیک استان کردستان اظهار داشت: بافت شهر سنندج قدیمی است و به همین دلیل ظرفیت کنونی این شهر توانایی تحمل این بار ترافیکی را ندارد و به همین دلیل نیز باید با برنامه ریزی مناسب و بلند مدت برای رفع این مشکل برنامه ریزی کرد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های کاهش بار ترافیکی در شهرها مستلزم همراهی و مشارکت گسترده شهروندان است، بیان کرد: به دلیل قدیمی بودن بافت شهری و عدم همخوانی خیابان های شهر سنندج با بار ترافیکی فعلی مشکلات فراوانی در این بخش وجود دارد که باید با همکاری همه دستگاه های اجرای و شهروندان با این معضل مقابله کرد.

فرماندار شهرستان سنندج گفت: اجرای طرح های کاهش بار ترافیکی در شهرها مستلزم همراهی و مشارکت گسترده شهروندان است و به همین دلیل انتظار می رود که با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در راستای رفع این معضل اقدامات بهتری در دستور کار قرار گیرد.

میرزائی اصل افزود: از شهروندان سنندجی انتظار داریم ضمن درک شرایط موجود با علاقمندی در راستای اجرای موفق طرح های کاهش ترافیک در شهر سنندج با راهنمایی و رانندگی و دیگر دستگاه های اجرایی همکاری لازم را به عمل آورند.

وی گفت: ایجاد محدوده های ترافیکی در داخل شهر سنندج الزامیست و باید به منظور جلوگیری از افزایش مشکلات موجود با همکاری و تعامل مضاعف مردم و مسئولان مانع بروز مشکلات بیشتر در حوزه ترافیک شهر سنندج شد.

فرماندار شهرستان سنندج در پایان خواستار اجرایی شدن مصوبات شورای ترافیک شهرستان برای تسریع در روند کاهش ترافیک شد و عنوان کرد: هماهنگی در بین دستگاه ها و سازمان های مسئول در این بخش نیز امری لازم و ضروری است.
 

کد مطلب 1499909

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