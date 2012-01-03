قدیمی بودن بافت سنندج عامل اصلی ترافیک در این شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله میرزائی اصل در جلسه شورای ترافیک استان کردستان اظهار داشت: بافت شهر سنندج قدیمی است و به همین دلیل ظرفیت کنونی این شهر توانایی تحمل این بار ترافیکی را ندارد و به همین دلیل نیز باید با برنامه ریزی مناسب و بلند مدت برای رفع این مشکل برنامه ریزی کرد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح های کاهش بار ترافیکی در شهرها مستلزم همراهی و مشارکت گسترده شهروندان است، بیان کرد: به دلیل قدیمی بودن بافت شهری و عدم همخوانی خیابان های شهر سنندج با بار ترافیکی فعلی مشکلات فراوانی در این بخش وجود دارد که باید با همکاری همه دستگاه های اجرای و شهروندان با این معضل مقابله کرد.

فرماندار شهرستان سنندج گفت: اجرای طرح های کاهش بار ترافیکی در شهرها مستلزم همراهی و مشارکت گسترده شهروندان است و به همین دلیل انتظار می رود که با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب در راستای رفع این معضل اقدامات بهتری در دستور کار قرار گیرد.

میرزائی اصل افزود: از شهروندان سنندجی انتظار داریم ضمن درک شرایط موجود با علاقمندی در راستای اجرای موفق طرح های کاهش ترافیک در شهر سنندج با راهنمایی و رانندگی و دیگر دستگاه های اجرایی همکاری لازم را به عمل آورند.

وی گفت: ایجاد محدوده های ترافیکی در داخل شهر سنندج الزامیست و باید به منظور جلوگیری از افزایش مشکلات موجود با همکاری و تعامل مضاعف مردم و مسئولان مانع بروز مشکلات بیشتر در حوزه ترافیک شهر سنندج شد.

فرماندار شهرستان سنندج در پایان خواستار اجرایی شدن مصوبات شورای ترافیک شهرستان برای تسریع در روند کاهش ترافیک شد و عنوان کرد: هماهنگی در بین دستگاه ها و سازمان های مسئول در این بخش نیز امری لازم و ضروری است.

