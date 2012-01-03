وزارت بهداشت می تواند بخشی از بودجه نفتی را برای پرستاران هزینه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی افزود: هر چند قانونگذار بر اساس بند ب ماده 34 موارد مصرف اعتبار 3 هزار میلیارد تومان از محل درآمد نفتی را مشخص کرده است اما در عین حال از بخشی از آن می توان برای اجرای بهتر قوانین بهره جست.

وی گفت: هم اکنون 300 میلیارد تومان از اعتبار در نظر گرفته شده از محل درآمدهای نفتی به حساب وزارت بهداشت واریز شده است اما می توان از بخشی از آن برای هزینه های جاری نظیر اجرای بهتر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و کاهش ساعت کار پرستاران استفاده کرد.

محسنی بندپی ادامه داد: از این رو اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری فقط به دیده شدن اعتبار در قانون بودجه سالیانه منوط نمی شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: درمان بیماران صعب العلاج، کمک به تامین داروهای گران قیمت، ارتقاء و کار آمد کردن بیمه ها، عمق بخشیدن به بیمه، تحت پوشش قراردادن 5 سرطان شایع کشور، کمک به ماندگاری پزشکان و متخصصان در مناطق محروم و تهیه لوازم مصرفی بیماران از مواردی است که قانونگذار برای محل هزینه اعتبار 3 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته است.