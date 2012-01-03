بارش دی ماه در کهگیلویه و بویراحمد کمتر از حد نرمال است

جهانبخش احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهرستان بویراحمد شدت کم بارشی بیش از سایر مناطق استان مشاهده خواهد شد.

وی بیان کرد: در دی ماه جاری سه سیستم بارشی ضعیف جو استان را تحت تاثیر قرار می دهند که نخستین سیستم بارشی طی هفته آینده وارد استان خواهد شد.

احمدی اظهار داشت: این سیستم باعث بارش برف در مناطق شمال شرق استان و بارش باران در مناطق شمال غربی استان خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر تغییری در الگوهای جوی به وجود نیاید، روز دوشنبه آینده اکثر نقاط واقع در نیمه شمالی استان بارش برف خواهند داشت.

این کارشناس هواشناسی افزود: براین اساس طی هفته آینده شهرستانهای کهگیلویه، بویراحمد ودنا از بارش بیشتری نسبت به بقیه نقاط برخوردار خواهند بود.

وی گفت: پیش بینی می شود طی سامانه بارشی اول، به طور میانگین در استان نزدیک به 10تا15 میلیمتر بارش داشته باشیم.

احمدی عنوان کرد: دومین سیستم بارشی دیماه در دهه سوم ای ماه وسومین سیستم نیز در واپسین روزهای دی ماه وارد جو استان می شوند.

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در مجموع هر سه سیستم از وضعیت بارشی ضعیفی برخوردار هستند.