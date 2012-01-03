به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کوهی گفت: سکونتگاه‌های غیررسمی و طلاق از مسائل مهم در بحث آسیب‌های اجتماعی شایع در استان کرمانشاه بوده که مداخـــلات تخصصی و اجتماعی برای کاهش و کنترل آن‌ها ضروری است‌.

معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه تاکید کرد: اورژانس اجتماعی از سال 1386 در استان کرمانشاه اجرا شده که یکی از برنامه‌های مهم، تخصصی و پاسخگو بوده است.

کوهی افزود: همچنین راه‌اندازی سایت خط تلفن 123 و به‌کارگیری هشت کارشناس برنامه در استان اجرا شده است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه از فعالیت سه تیم خدمات سیار در شهرستان کرمانشاه با به‌کارگیری 18 نیرو خبر داد.

وی گفت: برای تعامل بیشتر با دستگاه‌های مرتبط بین خط تلفن 115، 125، 110 و 123 تفــاهمنامه منعقد شده است.

معاون اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: در راستای گسترش خدمـــات اورژانس در سطح استــان‌، مرکز مداخلـــه در بحران در شهرستان‌های اسلام‌آباد غــرب و سرپل ذهاب شروع به کار کرده است‌.

کوهی در پایان افزود: به منظور کاهش آسیب‌ها و توانمندسازی افراد در معرض آسیب در محله‌های جعفرآباد و دولت‌آباد پایگاه‌های خدمات اجتماعی فعال شده است.