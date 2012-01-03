مانور آمادگی شرایط اضطراری در نیروگاه برق شهید رجایی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور به منظور افزایش ضریب توان آمادگی هنگام بروز آتش سوزی و انفجار در این نیروگاه به نمایش درآمد.

در این عملیات وقوع حریق و واکنش سریع نیروهای امدادی در حوادث آتش سوزی و انفجار، به منظور ارتقاء سطح آمادگی کارکنان ایمنی و بهداشت کار شبیه سازی و اجرا شد.

پیش از انجام عملیات مهار آتش از سوی نیروهای عمل کننده، فرمانده عملیات در نشستی آموزشی که با حضور تیم عمل کننده برگزار شد به تشریح اهداف مانور و مراحل مختلف آن پرداخت.

در مرحله نخست مانور، با رویت آتش سوزی فرضی در ایستگاه تخلیه سوخت توسط کارکنان حاضر در قسمت، عملیات اطفاء حریق به وسیله پرسنل ایمنی مستقر در ایستگاه سوخت رسانی نیروگاه (UPH) با استفاده از شش کپسول پودر و گاز بالن بغل دار 12 کیلوگرمی انجام شد.

به دنبال گسترش آتش فرضی و تماس با قرارگاه ایمنی نیروگاه بخار بلافاصله نیروهای نجات با حضور در منطقه و با استفاده از وسایل خود به اطفاء حریق پرداختند.

همچنین برای پشتیبانی از عملیات مهار آتش فرضی، به قرارگاه آتش نشانی شهرستان آبیک نیز فراخوان داده شد که متعاقب آن این نیروها وارد عمل شده و با بکارگیری ارابه کف و مانیتور کف ساز، به طور مشترک به اطفاء حریق پرداختند.

نیروگاه برق دو هزار و 50 مگاواتی شهید رجایی قزوین در 30 کیلومتری شرق قزوین و در حاشیه آزاده راه قزوین، کرج قرار دارد.



