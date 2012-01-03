به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کاظمی اظهار داشت: مرکز پایش محیط زیست ایلام در زمینی به گستره 18 مترمربع با امکان اتصال به سامانه‌های پایش لحظه‌ای واحدهای صنعتی راه‌اندازی شده است.

وی بیان داشت: این مرکز امکان دسترسی به خط اینترنت پرسرعت را دارد، به طور مستمر وضعیت آلودگی واحدهای صنعتی متصل به مرکز به وسلیه یک کارشناس را بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کند.

این مسئول عنوان کرد: با واحدهای تولیدی و صنعتی و شرکت آب و فاضلاب شهری و واحدهای زیر مجموعه شرکت نفت تاکنون جلسات متعددی در این زمینه تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون این سیستم در پالایشگاه گاز ایلام و در آینده ای نزدیک در کارخانه سیمان ایلام راه اندازی می شود.

این مسئول یادآور شد: توجه به مسائل زیست محیطی در واحدهای صنعتی استان ایلام باید بیشتر شود.