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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۹:۵۸

ارباب‌زاده:

حمایتهای مسئولان از ورزش مشکلات را برطرف می‌کند

حمایتهای مسئولان از ورزش مشکلات را برطرف می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس گروه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: حمایتهای مسئولان، نهاد و موسسات دولتی از ورزش مشکلات را برطرف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران ارباب‌زاده اظهار داشت: رشته کبدی با وجود ورزشکاران و مدیران هیئت کبدی استان اصفهان، به یک قطب قدرتمند در سطح کشور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه نگاه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نسبت به رشته کبدی بسیار مثبت است، بیان داشت: با حمایت‌های خوب اداره راه و ترابری استان اصفهان از این رشته ورزشی، شاهد دست یافتن کبدی کاران اصفهان به قله‌های ناب موفقیت هستیم.

رئیس گروه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تاکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از هوشنگ عشایری (مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان) به دلیل حمایت‌های مدبرانه خود از رشته کبدی استان اصفهان تشکر ویژه دارد.

وی افزود: حمایت‌ بخش‌های مختلف، از ورزش استان اصفهان با توجه به قانون که دولت نباید برای رشته‌های قهرمانی هزینه کند، هر گونه مشکلی را از سر راه بر می‌دارد.

اربا‌ب‌زاده گفت: چیزی که مسلم است این رشته ورزشی نیاز به قدرت ‌بدنی بالایی دارد و در بازی امروز نیز ورزشکاران رقابت بسیار زیبایی را از خود به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 1499925

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