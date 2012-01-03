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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

به مناسبت دهه آخر صفر؛

439 مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان سمنان اعزام می شوند

439 مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان سمنان اعزام می شوند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از اعزام 439 مبلغ و مبلغه در دهه آخر ماه صفر به نقاط شهری و روستایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد 24  نفر  از دفتر تبلیغات، 52 نفر طرح هجرت، 12 نفر اوقاف و 266 نفر نیز بومی استان هستند.

وی تعداد مبلغه های اعزامی را نیز 85 نفر عنوان کرد و گفت: این افراد در مساجد شهری و روستایی به تبلیغ می پردازند.

شکری تبیین ولایت فقیه، تحلیل علمی مسائل خرافی، برگزاری جلسات تفسیر قرآن و پاسخگویی به احکام شرعی را از جمله وظایف مبلغان اعزامی عنوان کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار داشت: تبیین فلسفه حجاب وعفاف، آگاهی مردم از مصرف سوء مواد مخدر، اقامه نماز جماعت و تبیین فلسفه قیام عاشورا را  از دیگر وظایف مبلغان اعزامی به مناسبت دهه آخر ماه صفر برشمرد.

 شکری تصریح کرد: همچنین مبلغان اعزامی باید پیرامون بصیرت، بیداری اسلامی، فرهنگ فاطمی و جهاد اقتصادی برای مردم سخنرانی کنند.

کد مطلب 1499932

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