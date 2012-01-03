تصاویر تظاهرات ضد دولتی در مجارستان

دهها هزار نفر از معترضین روز دوشنبه تظاهراتی را در بوداپست در اعتراض به قانون اساسی جدید که از اول ژانویه به اجرا در آمد، برگزار کردند.

این تظاهرات بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در مجارستان بود که توسط سازمانهای غیر دولتی برگزار شد و معترضین مقابل مجلس ملی این کشور تحصن کردند.

این تظاهرات در ابتدا به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی شمار زیادی از معترضین از جمله نخست وزیر اسبق و رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت یعنی حزب سوسیالیست را بازداشت اما پس از مدتی آزاد کردند.

معترضین همچنین مخالفت خود را با شیوه انتخاباتی، وضع قوانین و اوضاع نابسامان اقتصادی اعلام کردند.