سرعت خودروها با تابلوهای "سرعت متغییر" کنترل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رجایی اظهارکرد: هشت دستگاه تابلوی سرعت متغیر"VSL" جدید در هشت ماهه ابتدایی سال جاری تهیه و در محورهای مختلف استان نصب شده است.
وی افزود: برقراری سیستم روشنایی در هشت کیلومتر از نقاط پرحادثه و مه گیر استان از مهمترین اقدامات انجام شده در این مدت بوده که شش کیلومتر بیش از میزان انجام شده در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین در این مدت ضمن نگهداری و حفاظت روشنایی 160 کیلومتر راه و تونلهای حوزه استحفاظی استان، هوشمندسازی، مانیتورینگ و کاهش مصرف انرژی روشنایی در سه کیلومتر از راهها و تونلهای استان نیز انجام شد.
رجایی گفت: ایجاد روشنایی با استفاه از چراغهای ""LEDو با بهرهگیری از تولید برق خورشیدی و بادی از جدیدترین اقداماتی است که در دستورکار اداره ایمنی قرارگرفته و در حالاجراست.
رئیس اداره ایمنی و حریم راههای راه و ترابری خراسانرضوی گفت: تا پایان آبان ماه گذشته در سه فاکتور خطکشی سرد، تهیه و نصب علائم دو زبانه و تهیه و نصب تابلوهای راهنما، تقریبا به برنامه پیشبینی شده برای تمام سال 90 رسیدهایم.
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