به گزارش خبرنگار مهر، آیا دلتان میخواهد بفهمید که چگونه باید با یک کولاک کورکننده مقابله کرد؟ و یا وقتی گردباد از راه میرسد چه کارهایی باید بکنید؟ و همچنین برخورد رعد و برق به آدم چه مزهای دارد؟ اگر برای مواجهه با این مطالب آماده هستید به خواندن کتاب «توفانهای ترسناک» بنشینید.
این کتاب نوشته آنیتا گانری است که محمود مزینانی آن را به فارسی ترجمه کرده تا بچههای ایرانزمین هم با کمک این کتاب خودآموز با بخشی از اتفاقهای طبیعت آشنا شوند.
در این کتاب نویسنده سعی کرده است آب و هوای ناسازگار، توفانهای تکاندهنده، تورنادوهای تندرو، گردبادهای گریزپا، سیلهای خانمان برانداز، چشیدن سر و گرم روزگار را به بچهها یاد دهد.
در این کتاب تا دلتان بخواهد داستانهای واقعی و بیمزه درباره آدمهایی وجود دارد که با شجاعت توفانهای سختی را از سر گذراندهاند. لازم به گفتن نیست که این افراد یکراست چشم در چشم توفان دوختهاند یا چشم باز کردهاند و خود را زیر خروارها آب یافتهاند.
موضوع این کتاب توصیف روزهای آفتابی و دلچسب و آسمان آبی و زیبا نیست. حرف ما درباره آب و هوایی است که سقف خانهتان را از جا می کند و شما را مثل مرغ برشته میکند. این است آب و هوایی که به سراغتان خواهد آمد. هنوز هم هوای گردش در آب و هوای ناسارگار را در سر دارید؟ خیلی خب پس کلاهتان را محکم بچسبید تا باد نبرد....
این کتاب را نشر پیدایش در شمارگان 2500 نسخه، تمام رنگی و مصور و با کاغذ گلاسه به قیمت 4500 تومان منتشر کرده است.
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