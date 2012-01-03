به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد علی مدد شامگاه سه شنبه در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی حمایت از تیم های ورزشی با حضور شرکت های بخش خصوصی در استان کردستان اظهار داشت: با توجه به محدودیت های اعتبارات دولتی نیاز است که ورزش به سوی بخش خصوصی سوق داده شود و از ظرفیت های این بخش برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی توانست در بخش های مختلف عملکرد خوبی داشته باشد، گفت: انتظار می رود با حمایت بخش خصوصی از ورزش در آینده نزدیک شاهد حضور پر رنگ ورزشکاران استان کردستان در عرصه های ملی و جهانی باشیم چرا که این استان ظرفیت های خوبی را در اختیار دارد.

سرپرست امور اقتصادی و دارایی استان کردستان یادآور شد: حمایت و توسعه ورزش می تواند زمینه ساز جامعه ای عاری از هرگونه معضلات اجتماعی باشد و به همین دلیل علیرغم کمبود اعتبارات دولتی ولی تلاش می شود که از تمام ظرفیت های این بخش به خوبی بهره برداری شود.

علی مددی با تاکید بر این امر که برای سرپرستی هیئت های ورزشی باید از ورزشکاران با تجربه استفاده کرد، افزود: به دلیل داشتن تجربه و شناخت صحیح بر مشکلات ورزش و ارائه راهکار های مناسب استفاده از ورزشکاران قدیمی می تواند در امر توسعه و ارتقاء ورزش استان موثر باشد.

وی بیان کرد: وحدت رویه، برگزاری جلسات و فرهنگ سازی مناسب می تواند در جذب سرمایه گذاران به حمایت از رشته های مختلف تیمی موثر باشد و به همین دلیل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان آمادگی لازم برای حمایت و کمک به شرکت های فعال در این بخش را دارد.