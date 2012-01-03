مشکلات زیاد است اما کمبود مهره و بازیکن نداریم/ احتمال جدایی هوار از ذوب آهن

خسرو ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت باشگاه ذوبآهن ضمن بیان مطلب فوق افزود: مشکلات مالی نه تنها همچنان پابرجاست بلکه این مشکل در باشگاه ما ریشه دوانده است.
وی در این خصوص تاکید کرد: در این روزها مکاتبات بسیاری خصوصا با وزارت ورزش و امور جوانان انجام دادهایم و در این رابطه قرار است نشستهایی با مسئولان این وزارتخانه داشته باشیم که به نوعی مشکلات را برطرف کنیم اما واقعیت این است که همچنان مشکلات مالی ما پابرجاست.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن اصفهان با بیان اینکه تیم فوتبال این باشگاه نتوانسته بازیکن جدیدی را به خدمت بگیرد، افزود: آقای ابراهیمزاده در خصوص اردو و جذب بازیکن خواستههایی از ما داشت که به علت انجام نشدن آنها ناراحت است. با این حال هنوز هم تیم خوبی را در اختیار داریم که میتواند در نیم فصل دوم عملکرد بهتری داشته باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تیم فوتبال ذوبآهن از نظر نفرات چیزی کمتر از تیمهای دیگر ندارد و حتی از این حیث در ردیف تیمهای برتر کشور هستیم، به همین دلیل فکر نمیکنم مشکل کمبود بازیکن مشهود باشد.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه با نفرات فعلی میتوانیم برابر تیم کهکشانی استقلال در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا نتیجه قابل قبولی را کسب کنیم، اظهار داشت: احساس من این است که با تلاش کادرفنی و بازیکنان میتوانیم در نیم فصل دوم لیگ برتر نتایج خوبی را بدست آورده و نتایج نیم فصل نخست را به بهترین شکل جبران کنیم.
وی در مورد آخرین وضعیت هوار ملامحمد بازیکن عراق تیم ذوب آهن تصریح کرد: هوار به اصفهان نیامده و در تمرینات تیم حضور نیافته است به همین دلیل در مورد این بازیکن جلسهای را تشکیل داده و با شرایطی که وجود دارد باید بگویم شاید این بازیکن از تیم ذوبآهن جدا شود.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن در پاسخ به این پرسش که "به دلیل مشکلات مالی آیا تیم دیگری از این باشگاه منحل شده است؟"، گفت: نه. همه تیمها برنامههای آمادهسازی را پیگیری و در مسابقات شرکت میکنند. تیم والیبال بانوان ذوب آهن هم به خاطر یک رای ناعادلانه قرار بود از حضور در مسابقات لیگ انصراف دهد که پس از صحبتهای مسئولان، این مشکل برطرف شده و این تیم در مسابقات شرکت میکند.
نظر شما