به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در مراسم تجلیل از برنامه‌سازان مجموعه تلویزیونی "فرات" افزود: هنر رسانه این است که گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف را گرد هم آورد و اعتقاد مدیران صدا و سیما این است که در رسانه ملی امکان استفاده از هنرنمایی هنرمندان وجود دارد.

معاون سیما با تاکید بر تلاش دست‌اندرکاران سیما برای برنامه‌ریزی 10سال آینده تلویزیون و حرکت در این مسیر گفت: درخصوص آثار "الف ویژه" با همفکری بیش از 100 نفر از نخبگان سراسر کشور و پس از بررسی بیش از 500 طرح، ایده و فیلمنامه اولویت‌های ده سال آینده مشخص شده است.

دارابی اظهار داشت: در حوزه فیلم و سریال تا نوروز 92 ، برنامه‌ریزی شده است و در برنامه میان مدت برای سه سال بعد نیز اولویت‌ها رصد می‌شود.

معاون سیما مجموعه تلویزیونی "فرات" را از آثار پر بیننده و با 85 درصد رضایتمندی مخاطبان توصیف کرد و افزود: "فرات" روایتی از اکثریت جامعه بود و بازی‌های خوب و باورپذیر هنرمندان پیام‌های ارزشی و اخلاقی آن را اثرگذار کرد.

وی گفت: ساخت مجموعه تلویزیونی با محوریت نهضت امام حسین (ع) و آموزه‌های دینی به خوبی با بینندگان ارتباط بر قرار می‌کند و با استقبال مردم رو به رو می‌شود.

دارابی افزود: توسل به چهارده معصوم (ع)، امام حسین (ع) ، حضور در هیئت‌ها و عزاداری‌های سیدالشهداء و تاثیر آن در گره‌گشایی مشکلات، ارتباط معنوی و عاشقانه مردم با حماسه سازان کربلا و پرداختن به نمادهای دینی از دیگر ویژگی‌های این سریال دانست و در ادامه گفت: امتیاز بزرگ "فرات" نشان دادن چهره شایسته زن مسلمان و مادر و نقش وی در مدیریت منزل، حل مشکلات، همراهی با همسر و تربیت فرزندان بود.

مدیر شبکه دو سیما نیز با بر شمردن ویژگی‌های مجموعه تلویزیونی "فرات" گفت: این مجموعه 45 پیام محوری و مشخص از جمله گذشت، ایثار، اخلاص، روابط مبتنی بر اخلاق و الگوی زن ایرانی داشت و سواد رسانه‌ای مخاطبان را افزایش داد.

در ادامه مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو، تهیه کننده، نویسنده، کارگردان و تعدادی از بازیگران این مجموعه دیدگاه‌های خود را در خصوص مجموعه تلویزیونی "فرات" بیان کردند.

مازیار میری، کارگردان سریال "فرات" با تقدیر از زحمات عوامل کار گفت: فرصت ما خیلی کم بود و روزانه 16 ساعت کار می‌کردیم. همه خوشحال بودند از اینکه می‌دیدند پس از همه زحمات کار در زمان خودش از تصویربرداری به تدوین می‌رسد. بازخورد سریال ما قابل قبول بود، اما اگر زمان بیشتری داشتیم کار بهتری تولید می‌کردیم.

این کارگردان با تقدیر از تفکر فرهنگی معاونت سیما تاکید کرد: در زمانه‌ای هستیم که مدیران فرهنگی دوست دارند همه مثل خودشان فکر کنند و انگار اگر من مثل آنها فکر نکنم هنرمند نیستم، اما معاون سیما به اندیشه محصولاتی که ساخته می‌شود توجه می‌کنند. اینکه کیومرث پوراحمد، و محمد مهدی عسگرپور برای تلویزیون سریال ساختند اتفاق خوشایندی است.

میری خطاب به دارابی گفت: شما سازمان صدا و سیما را متعلق به همه مردم می‌دانید. این اتفاق جذاب است. کاش نوع تفکر شما در بیرون سازمان تکثیر می‌شد و از این رفتار الگو می‌گرفتند.

در پایان این مراسم از عوامل مجموعه تلویزیونی "فرات" تجلیل شد.