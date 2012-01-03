به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و روستاهای استان بوشهر بیش از 108 نوع خدمات را به شهروندان ارائه میکنند.
وی ادامه داد: به منظور رضایتمندی بیشتر مردم و بالارفتن کیفیت خدمات ارائه شده، برنامهریزیهای لازم برای دو برابر کردن خدمات را انجام دادهایم و امیدواریم این امر به زودی محقق شود.
استاندار بوشهر به کسب رتبه برتر کارگروه پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر در کشور اشاره کرد و افزود: دومین همایش ملی پیشخوان خدمات دولت با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در تالار وزارت کشور برگزار شد و استان بوشهر رتبه برتر را به خود اختصاص داد.
وی با اشاره به نقش دفاتر پیشخوان در خدمات رسانی سریعتر و با کیفیتتر به مردم اضافه کرد: این دفاتر در دورافتادهترین نقاط استان نیز در حال خدمات رسانی به مردم هستند.
جهانبخش به قانون پنجم برنامه توسعه اشاره کرد و گفت: طبق این قانون دستگاههای اجرایی موظفند بخشی از خدمات قابل واگذاری خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری و مدیر ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در لوح تقدیری که به رئیس کارگروه پیشخوان دولت در استان بوشهر اهدا شد، از تلاشهای مدیران و مسئولان اجرایی استان بوشهر در راستای توسعه خدمات الکترونیک قدردانی کردند.
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