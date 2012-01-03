به گزارش خبرگزاری مهر، موسی کریمی اظهار داشت: بر اساس قانون 25 انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور مسئول اجرا، نظارت و بازرسی بر حسن انتخابات است.

وی با بیان اینکه احکام هیئت بازرسی استان صادر و ابلاغ شده است، افزود: هیچ سازمان و دستگاهی مجاز به دخالت در اجرا، نظارت و بازرسی در انتخابات نخواهد بود.

کریمی ادامه داد: فرمهای ویژه ای تهیه و در اختیار مأمورین بازرسی انتخابات قرار گرفته است تا بر اساس آیتم های مشخص و مندرج با تخلفات صورت گرفته برخورد شود.

این مسئول از شهروندان و عوامل اجرایی انتخابات خواست هرگونه موارد تخلف را به شماره تلفن 3332810 و شماره فاکس 3330496 دبیر خانه بازرسی انتخابات استان گزارش دهند.





