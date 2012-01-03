21 شهر گلستان بر اساس کمبود منابع آبی دسته بندی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکیبافر صبح سه شنبه در جمع مدیران این شرکت افزود: به دنبال آن جلسات منظمی به طور مجزا و برای هر یک از شهرها و با حضورحوزه های معاونت مهندسی و توسعه، معاون بهره برداری و منطقه مورد نظربرگزار شد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از پیاده سازی برنامه ای با عنوان " مواجهه مطلوب با نیاز آبی عید و تابستان سال 1391" در شهرهای استان خبر داد.

شکیبافر افزود: پس از پایان تابستان 90 و با توجه به برنامه موفقی که در این سال (90) انجام شد،اقداماتی از ابتدای پائیز 90 برای مواجهه مطلوب با نیاز آبی عید و تابستان 91 به مورد اجرا گذاشته شد.

معاون بهره برداری شرکت آبفا گلستان تصریح کرد: در ادامه نیز اقدامات لازم الاجرا در سه حوزه کاری معاونت مهندسی و توسعه، بهره برداری و مناطق جمع آوری شده و برنامه زمان بندی مشخص برای انجام و اتمام پروژه ها مرتبط با این برنامه تنظیم شد.

وی عنوان کرد: این برنامه برای شهر گرگان به صورت ویژه به اجرا گذاشته شده بطوریکه تا کنون سه جلسه داخلی درسطح شرکت، سه جلسه هماهنگی با شرکت سهامی آب منطقه ای استان و یک جلسه نیز با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حوزه بهره برداری و مهندسی برگزار شده است.

گفتنی است شرکت آبفا گلستان مسئولیت آبرسانی به 21 شهر استان با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را بعهده دارد که تعداد 10 شهر با بیش از 50 درصدکل جمعیت تحت پوشش آب و فاضلاب شهری دچار تنش آبی و مشکلات عدیده در تامین و توزیع هستند.