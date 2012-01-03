خراسان رضوی قهرمان مسابقات موتور کراس شرق کشور شد

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی نیشابور در حاشیه این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر‌ اظهارکرد: در این مسابقات که چهار تیم ده نفره از استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، کرمان و گلستان حضور داشتند، تیم‌های خراسان جنوبی و کرمان به ترتیب دوم و سوم شدند.

مهدی صحرایی اظهار داشت: سه نفر از تیم ده نفره خراسان رضوی را موتورسواران قهرمان نیشابوری تشکیل می‌دادند.

وی بیان کرد: این مسابقات در پنج کلاس 65،85، 125 وcc250 و سوپر کراس "کراس آزاد"برگزار شد.

سرپرست مسابقات موتورسواری جام حکیم خیام نیشابور یادآور شد: تیم هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی نیشابور ظرف چهار سال گذشته موفق به کسب 85 مقام استانی و کشوری شده است.

صحرایی با تقدیر از حضور مهران رئیس فدراسیون موتور کراس ایران و رمضانی رئیس هیئت استان در این مسابقات، بیان داشت: فدراسیون معتقد است مسابقات جام خیام نیشابور با کیفیت خوب و استقبال مناسب قهرمانان موتور کراس استان‌های مختلف برگزار شد و برای همین وعده صدور مجوز میزبانی مسابقات قهرمانی کشوری را دادند که در اسفندماه امسال برگزار می‌شود.

وی با اشاره به این نظر فدراسیون، گفت: این یک امتیاز بزرگ برای ورزش نیشابور و استان محسوب می‌شود و از همگان تقاضای مساعدت در برگزاری آن را داریم.

وی از همکاری معاونت استانداری و فرمانداری، شهرداری، نیروی انتظامی، اورژانس، آتش‌نشانی و اداره تربیت‌بدنی در برگزاری مسابقات موتورسواری چند جانبه کشور، جام حکیم خیام نیشابور، تقدیر کرد.

گفتنی است، در این مسابقات که در پیست موتورسواری نیشابور در انتهای بلوار شهید شوشتری "جاده باغرود" برگزار شد، با چند حادثه جزئی همراه بود که سطحی بوده و همه سرپایی، مداوا شدند.