به گزارش خبرنگار مهر، این نشست با رویکرد حمایت از پایاننامهها و طرحهای پژوهشی میانرشتهای ادبیات و هنر برگزار میشود و در آن پایاننامهها و طرحهای دانشگاهی جدید درباره موضوعات مرتبط با ادبیات و هنر مورد بررسی قرار میگیرند.
در این نشست، یحیی طالبیان رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، حمید اخوان معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، علاءالدین رحیمی مدیر گروه ادبیات و هنر پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، مصطفی مختاباد معاون پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، ابراهیم خدایار از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و گروههای مرتبط دانشجویان و مدیران گروه دانشکدهها برگزار خواهد شد.
قرار است در این نشست، طرحهای دانشگاهی و پایاننامههای دانشجویی بررسی شوند و مواردی که امتیاز لازم را کسب کنند، مورد حمایت قرار گرفته و در قالب کتاب منتشر شوند.
نشست توجیهی حمایت از پایاننامهها و طرحهای دانشگاهی در حوزه ادبیات و هنر تا دقایقی دیگر در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران آغازمیشود و تا ظهر امروز ادامه خواهد داشت.
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