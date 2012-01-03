آگاه سازی جامعه از جرائم با نگاه پیشگیرانه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در حاشیه بازدید از زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت کرمان زندان را فضایی حساس و دارای عواقب و آثار مثبت و در مواردی منفی توصیف کرد و یادآور شد: انجام کارهای پژوهشی اجتماعی در سطح جامعه، فارغ از بررسی مسائل فردی و اجتماعی زندانیان و رفتار و تجارب آنها امر ناقصی است.

این مسئول قضایی اظهار داشت: زندان محیطی برخواسته از دل اجتماع است و تحقیق و استماع کلام و درد دل زندانیان، می تواند در راستا اتخاذ تصمیمات بهتر برای کاهش آمار زندانیان و سلامت بیشتر جامعه بسیار کارساز باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با ابراز گلایه از عدم توجه رسانه ملی به دستگاه قضایی و ظرفیت های مختلف به ویژه در حوزه زندانها برای افزایش آگاهی جامعه، گفت: انجام مصاحبه و تولید برنامه های کارشناسی با استفاده از ظرفیت زندان با استقبال جامعه و آگاهی بیشتر آنها در مواجهه با واقعیات روبرو خواهد شد.

وی بر هر گونه همکاری دستگاه قضایی با رسانه های مختلف در آگاه سازی بهتر جامعه از جرائم با نگاه پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: در این راستا با تمام توان آماده همکاری هستیم.

حجت الاسلام توکلی و هیئت همراه ضمن بازدید از تعدادی از اندرزگاههای مختلف زندان مرکزی کرمان و بررسی فعالیتهای مختلف زندانبانی در ارتباطی چهره به چهره بازندانیان نیز به گفتگو پرداخت.