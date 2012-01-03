به گزارش خبرنگار مهر، ماجرا از این قرار است فردی که در بازار ارز تهران بزرگ، دلار از بازاریان تحویل می‌گرفت و در امارات متحده عربی درهم تحویل می‌داد، اخیرا کلاهبرداری بزرگی کرده است و فعلا بازاریان در جستجوی وی هستند.

البته در بازار شایعه شده است که این فرد به خارج از کشور فرار کرده است. ارقام متفاوتی درباره میزان کلاهبرداری آقای "ر" در بازار ارز اعلام می‌شود. برخی بازاریان میزان این کلاهبرداری را 500 میلیارد تومان و برخی دیگر آن را بیش از 800 میلیارد تومان عنوان می‌کنند.

هنوز دستگاه‌های ذی‌ربط درباره صحت یا عدم صحت این کلاهبرداری ارزی موضع‌گیری نکرده‌اند اما خبرنگار مهر در تلاش است اطلاعات جدیدی از زوایای پیدا و پنهان این ماجرا به‌دست آورد.