47 استاندارد ملی ایران در استان ایلام تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جوادی با اشاره به عملکرد و فعالیت های این اداره کل گفت: در سه سال گذشته 47 استاندارد ملی ایران در استان ایلام تدوین شده و برای 78 محصول تولیدی استان، پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است.

وی افزود: در این مدت بیش از 8 هزار مورد نمونه برداری و آزمون از محصولات مراکز تولید و عرضه استان و یک هزار و 300 مورد بازرسی فنی واحدهای تولیدی تحت پوشش، تأسیسات گاز پراکنی، واحدهای خدماتی و آزمایشگاه های همکار به عمل آمده است.

وی در ادامه تصریح کرد: افتتاح نمایندگی استاندارد در شهرستان مهران با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال، اخذ مجوز نمایندگی در شهرستان های دره شهر و دهلران، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های موزاییک، بلوک پلی استایرن، بسته بندی و تکمیل تجهیزات آزمایشگاه های صنایع غذایی و میکروبیولوژی اداره کل با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از اقدامات مهم این اداره کل در سال گذشته بوده است.

جوادی عنوان کرد: امروز مقوله استاندارد در بسیاری از خانوارهای ایلامی مورد توجه قرار می گیرد به طوری که هم اکنون 97 درصد مردم استان ایلام هنگام خرید کالا به علامت استاندارد توجه می کنند.