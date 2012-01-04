شاهد رقابت چشمگیر جریان های سیاسی در انتخابات خواهیم بود

علی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر،فضای انتخابات مجلس نهم را فضای رقابتی عنوان کرد و با بیان اینکه در انتخابات پیش رو شاهد رقابت بین گروهای مختلف هستیم افزود: از هم اکنون این رقابت بین گروه ها و تشکل های سیاسی بوجود آمده است و این تفاوت دیدگاه ها به وضوح دیده می شود.

وی با بیان اینکه رقابت در انتخابات لازم و ضروری است گفت: مجلس باید مطالبات مردم را دنبال کند ضمن آنکه به گفته امام خمینی(ره)مجلس در راس امور است به همین جهت برای ورود به قوه مقننه که از چنین جایگاهی برخوردار است باید رقابت بین تشکل های سیاسی شکل بگیرد که به اعتقاد بنده این رقابت در حد بالایی شکل گرفته است.

این فعال دانشجویی همچنین در خصوص ارزش هایی که باید در انتخابات مجلس نهم از سوی نامزدها و تشکل های سیاسی لحاظ شود گفت: همه باید برای نهادینه کردن اصول انتخابات تلاش کنیم.قانون گرایی،تمکین به رای مردم،رعایت اخلاق در عرصه انتخابات مهمترین اصولی است که باید از سوی نامزد ها ،احزاب و تشکل های سیاسی در انتخابات رعایت شود.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل،عامل اقتدار کشور را مشارکت حداکثری مردم دانست و گفت: باید دانشجویان در این زمینه نقش تاثیر گذار خود را ایفا کنند.مهمترین رکن حضور حداکثری مردم در انتخابات است بنابراین باید همه در جهت مشارکت حداکثری تلاش کنیم.

به گفته جمشیدی،جنبش دانشجویی با نقد واقع بینانه می تواند در فضای سیاسی نقش خوبی را ایفا کند چرا که در این صورت شکل و ماهیت جریان های سیاسی آشکار خواهد شد و مشخص می شود که کدامیک از آنها با گفتمان امام(ره)و انقلاب فاصله دارند و کدام به این گفتمان نزدیک هستند.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل ابراز امیدواری کرد که با ورود نمایندگان انقلابی ،مجلسی کارآمد و قوی که در شان جمهوری اسلامی ایران است شکل خواهد گرفت.