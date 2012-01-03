لزوم تهیه زمین جدید برای آرامستان گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی صبح سه شنبه در حاشیه جلسه شورای شهر افزود: با توجه به پر شدن ظرفیت آرامستان فعلی تاکید کرد و خواستار تسریع در روند عملیاتی شدن این پروژه شد.

وی همچنین حفظ بافت تاریخی شهر را یکی از ضروریات مدیریت شهری گرگان دانست.

عضو شورای شهر گرگان که در موضوعات مختلف شهری از شهردار طرح سئوال کرده بود، قانع نشدن خود را از پاسخ های ارایه شده شهردار اعلام کرد.

عبداللهی هدف خود را از طرح سئوال انجام وظایف شورایی عنوان کرد و افزود: به عنوان یک عضو شورا معتقدم مصلحت گرایی نباید مانع نظارت شورایی ما شود.

این عضو شورای شهر گرگان در ادامه با بیان این مطلب که هر چند کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات در شورای شهر فعال است،عنوان کرد: بخش عمده ای از وقت این کمیسیون صرف پاسخگویی به شهروندان می شود و برای پرداختن به موضوعات نظارتی و مدیریتی فرصت چندانی ندارد از این رو برای پرداختن به بخشی از سوالات مطرح شده باید کارگروه تخصصی شکل بگیرد.

عبداللهی با تاکید بر اینکه تاثیر گذاری پیشنهادات شهرداری در امور شهری قابل توجه و انکارناپذیر است، تصریح کرد: شاید شهرداری در بعضی از کمیسیون ها فقط پیشنهاد دهنده باشد اما تاثیر گذاری پیشنهادات شهرداری بر شهر قابل توجه است مانند افزایش فضاهای تجاری در محور صیاد شیرازی که در آینده ما را با مشکل ترافیکی بسیاری در این محور مواجه خواهد کرد.

این عضو شورا همچنین با انتقاد از تخصیص اعتبارات قابل توجه شهرداری به برخی از پروژه های عمرانی اظهار داشت: با بررسی برخی از پروژه ها و تاخیر طولانی در اجرای آنها مثل پروژه سالن ورزشی امام رضا (ع)، سالن ورزشی و پارک فردوسی، پارکینگ عدالت 17، المان میدان بسیج و دیگر پروژه ها متوجه می شویم که به دلیل طولانی شدن پروژه ها اعتبارات قابل توجهی هزینه و صرف شده است که با پیش بینی اولیه قابل مقایسه نیست.

نایب رئیس شورای شهر گرگان همچنین با تاکید بر اینکه در راستای مکانیزه کردن جمع آوری زباله های شهری اقدامات خوبی انجام شده است، تصریح کرد: شهرداری تلاش خوبی در راستای نوسازی ناوگان فرسوده خدمات شهری و تجهیزات و امکانات آن داشت اما این اقدام باید منتج به خدمات رسانی بهتر و ساماندهی نظافت شهری و بازیافت می شد که متاسفانه آنطور که باید و شاید انجام نشده است.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه نحوه پاسخگویی شهردار به برخی از سوالات مطرح شده غیر کارشناسانه و دور از انتظار بود، گفت: ارادت و حمایت مجموعه شورا از شهردار نباید باعث عدول از وظیفه مندی شورایی ما شود.

عبداللهی همچنین با بیان این مطلب که بنده به عنوان یک عضو شورا طرح گرگان 1404 را تحسین می کنم، افزود: اما این طرح تا زمانی که ساختار درون تشکیلاتی شهرداری و شرح وظایف و ارتباط بین مرکز و مناطق تدوین و تعریف نشود، تاثیر چندانی نخواهد داشت و شهروندان همچنان برای انجام امور اداری خود در شهرداری سرگردان خواهند بود.

وی همچنین با انتقاد از محکوم کردن شهرداری به پرداخت 600 میلیون تومان جریمه از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان برای سازمان مدیریت تاکسیرانی شهر، اظهار داشت: با توجه به تجربه مدیریتی شهردار عدم پیگیری و پیشگیری برای این رای دور از انتظار بود.

این عضو شورای شهر با گله مندی از نحوه پاسخگویی شهردار به سئوالات مطرح شده تصریح کرد: برخی از سئوالات به دلیل حفظ حیثیت شهروندان به صورت کلی مطرح شده است که جزئیات آن در صحن شورا و در جلسه پرسش و پاسخ ارایه شد و شهردار محترم در پاسخ های خود به این موضوع اشاره و انتقاد کردند اما بعد از طرح سئوال شاهد ارائه توافقنامه شهرداری به شورا برای اخذ بدهی یکی از شهروندان به مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان بودیم که این موضوع حاکی از درست بودن سئوال مطرح شده بود.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان در پایان با اشاره به هدف و انگیزه خود از طرح سئوال یادآور شد: تاریخ و آیندگان قضاوت خواهند کرد که من به عنوان عضو شورا دلیلی جز خدمت به مردم برای طرح سئوال نداشتم که امیدوارم پیگیری و بررسی موضوعات مطرح شده بتواند گره گشای برخی از مشکلات شهروندان باشد.