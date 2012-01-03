افتتاح 5 دفتر پیشخوان دولت در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی با اشاره به افزایش دو دفتر خدمات الکترونیک 2004 و 2005 در سطح منطقه افزود: سه راه ورامین، میدان نماز، میدان هادی ساعی، دولت آباد و کوی 13 آبان از جمله نقاط مهم و کلیدی این منطقه به شمار می آیند که در حال حاضر مجهز شدند.

وی با اشاره به ضرورت افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک در سطح منطقه خاطرنشان کرد: با این اقدام پاسخگویی و ارائه خدمات به متقاضیان و شهروندان سریع تر و مطلوب تر صورت می گیرد.

عبدالهی کاهش سفرهای درون شهری، کاهش آلودگی هوا و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان را از جمله اهداف دفاتر خدمات الکترونیک شهر برشمرد و گفت: کلیه امور مربوط به صدور پروانه ساخت و پایان کار، پرداخت عوارض خودرو و پیگیری استعلام ها در این دفاتر انجام می شود و شهروندان جهت تسهیل در امور اداری و حصول نتیجه می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.

وی اصل تکریم ارباب رجوع را مهم ترین اولویت در این دفاتر عنوان کرد و اظهار داشت: برای تمامی پرسنل این دفاتردوره های آموزشی لازم و تخصصی برگزار شده و تقاضای شهروندان با حداکثر سرعت، دقت و صحت انجام می شود.

دفاتر خدمات الکترونیک شهر به منظور کاهش مراجعه شهروندان به شهرداریها، کاهش سفرهای شهری و صرفه جویی در زمان رسیدگی به امور اداری شهری راه اندازی شده است.