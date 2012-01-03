موسوی هوایی بامهر عنوان کرد: برگزاری گفتمان مطابق رهنمودهای رهبری/تحقیق برای درک نیازهای معرفتی

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فعالیتهای این معاونت در راستای ارتقا بخشی معرفت مخاطبان خود در ایام محرم اظهار داشت: معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات در این راستا برای مخاطبان خاص و عام خود اقدامات متنوعی را در مناسبتهای تبلیغی و دینی انجام می دهد، این فعالیتها با ابزارها و روشهای مختلفی انجام می شوند.

وی افزود: این معاونت برای اقشار مختلف تولیدات متنوعی را به صورت نشریه درنظر گرفته است. برای مجموعه تبلیغی کشور به عنوان روحانیون مستقر، مبلغین و مبلغات نشریه شبستان اندیشه را منتشر می کنیم که در فضای محرم و صفر به صورت خاص به مباحث معرفتی و دینی در این باب اختصاص دارد و مخاطبان خاص چون مبلغین و مبلغات و ائمه جماعات را تحت پوشش قرار می دهد تا آنها نیز مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهند.

حجت الاسلام موسوی هوایی گفت: برای معلمین و مدیرانی که در فضای آموزش و پرورش خدمت می کنند نشریه اندیشه معلم درنظر گرفته شده که در شماره های مرتبط با مناسبتها به صورت ظریف، کارشناسانه و با روشهای جدید شیوه انتقال مطالب دینی را آموزش می دهد.

وی همچنین یادآور شد: از جمله فعالیتهای معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات بحث گفتمانهای دینی در فضای حوزه و دانشگاه است که گفتمانهای وسیع جریان سازی است که به طور دقیق با رهنمودهای مقام معظم رهبری تعقیب می شود تا ایجاد فضای سیاسی، انقلابی و مذهبی در حوزه و دانشگاه دنبال و پیشرفت مناسبی داشته است. این معاونت همچنین در فضای سایبر و سایت و حمایت از نرم افزارهای مرتبط نیز فعال است .

وی در میان دیگر فعالیتهای این مجموعه به انتشار نشریه اعتصام برای انجمنهای اسلامی اشاره و تأکید کرد: محتوای تمام این مجلات نیز قابل تحلیل است و در این تحلیل ها مشخص می شود که در تولید محتوا، اطلاع رسانی و روشهای نوین اطلاع رسانی با رویکردهای مختلف برای مخاطبهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

موسوی هوایی دررابطه با ارزیابی تأثیرات عملکرد این معاونت اظهار داشت: وقتی اخبار استانی را دریافت می کنیم، با مدیرکلهای استانها و کارشناسان استانی گفتگو و به بررسی تأثیرات پرداخته و به نوعی این تأثیرات را ارزیابی می کنیم، اما از سوی دیگر مسئله روند حرکت جامعه نیز در این ارزیابی ها لحاظ می شود. برخی نقاط در فرهنگ جامعه ما تأثیرگذار است، برای مثال مشاهده فرهنگ عاشورایی مردم از این نمونه است.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین به پرسشنامه های نظرسنجی در مجلات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اشاره و تصریح کرد: از تمام این پرسشنامه ها حدود 10 تا 20 درصد بازخورد دریافت می کنیم و بازخوردهای دریافتی مورد تحلیل قرار می گیرد .

وی تأکید کرد: برای سال آتی پیش بینی شده پروژه ای شامل تحقیقات میدانی اجرا شود تا از مخاطبان بی واسطه خود همین ارزشگذاری ها را با روشهای علمی سؤال کنیم.

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی در رابطه با تغییرات صورت گرفته در برنامه های امسال به منظور تأثیرگذاری بیشتر نسبت به سال گذشته گفت: شاید برخی تمام این فعالیتها را یک روند یکسان تلقی کنند اما در نگاه ما این فعالیتها تکرار نیست، به جهت اینکه هرسال رشد جامعه و رشد جهانی که جامعه ما به آن پیوند می خورد متفاوت است، اما نشریاتی که از سوی این معاونت منتشر می شود هرسال به لحاظ ظاهری و محتوایی به طور کامل تغییر می کنند تا علاوه بر این که بیشتر مورد قبول جامعه قرار گیرند، به دغدغه های رهبر معظم انقلاب نیز توجه داشته باشند.