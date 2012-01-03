به گزارش خبرگزاری مهر، باکتری های به کار گرفته شده در این پروژه پیکسلهای زنده ای را به وجود آورده اند که مانند یک نشانه نئونی واقعی خاموش و روشن می شوند. محققان تا کنون با کمک این باکتری ها توانسته اند 13 هزار پیکسل زنده به وجود آورند که در آن 60 میلیون باکتری در حال درخشیدن هستند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا این پیکسل ها را به واسطه هماهنگ سازی ساعت بیولوژیکی و اتصال دادن پروتئینهای فلورسنس به باکتریهای یک کلونی، مجموعه ای از باکتری های درخشان را به دست آوردند که به صورت هماهنگ روشن و خاموش می شوند.

محققان برای وادار کردن باکتری ها به هماهنگ شدن با یکدیگر میان آنها ارتباط شیمیایی برقرار کردند و سپس کل کلونی گازهایی از خود ایجاد کرد که با کمک آن می توانست با دیگر کلونی های باکتری ارتباط برقرار کند. نتیجه این کار ایجاد نشانه ای چشمک زن از باکتری ها با نوری ضعیف بود اما محققان به اندازه ای بر روی باکتری ها کنترل داشتند که توانستند با استفاده از آن لوگوی شبه نئونی دانشگاه را ایجاد کنند.

بر اساس گزارش تلگراف، دانشمندان احتمال استفاده از این باکتریهای درخشان را به عنوان حسگر مواد سمی بسیار بالاتر از استفاده آنها در شرکتهای تبلیغاتی می دانند زیرا کارایی این باکتری ها نسبت به حسگرهای الکترونیکی بسیار بیشتر به نظر می آید.