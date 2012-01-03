دکتر قاسم پورحسن در مورد بومی‏سازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: سه دیدگاه در این باره موجود است، یکی اینکه علوم انسانی موجود را کنار بزنیم و براساس معیارهای خود در علوم انسانی، علوم جدیدی را پایه‎گذاری کنیم. این علوم جدید بطور طبیعی برخاسته از خواسته‏های خود و خاستگاه معرفتی ما خواهد بود.

وی افزود: برخی که با بومی سازی مخالفت می‎کنند تصورشان بر این است که همین دیدگاه درباره بومی‏سازی می‎خواهد پیاده شود، طبیعی است که این دیدگاه نادرست است.

استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد دیدگاه دوم گفت: نظریه دوم این است که تنها در غایت علوم انسانی تغییر ایجاد کنیم و بومی‏سازی را تنها به نگاه غایتی علوم انسانی محدود کنیم. یعنی علوم انسانی، علوم انسانی برخاسته از عقل است بنابراین نمی‎توانیم علوم انسانی را تغییر داده، عوض کرده و یا تحولی در آن ایجاد کنیم.

پورحسن دیدگاه سوم را یک رویکرد تلفیقی دانست و گفت: یعنی اینکه علوم انسانی برخاسته از عقل بشری است، درست است که در مغرب زمین بوجود آمد ولی در عین حال همه عقل‏ها در شکل‎گیری آن سهیم بودند. نمی‎توان بسادگی علوم انسانی موجود را کنار زد و یا به تمامی آن را نادیده گرفت.

وی افزود: رویکرد تلفیقی تأکید دارد که می‎توانیم بر اساس نیازها و خواسته‏های خود در علوم انسانی موجود مشارکت کنیم، دیدگاهی در آن شکل بدهیم که همان مقدار از آن بهره‎مند شویم. لذا این رویکرد کاملا معقول است، همچنانکه در سایر علوم همین اتفاق می‎افتد .

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در مورد اینکه رویکرد تلفیقی چه نتایجی به بار می‏آورد نیز اظهار داشت: در رویکرد تلفیقی بطور طبیعی خاستگاه معرفتی، نیازها و اقتضائات و تلاشهایی که آن جامعه دارد باهم منطبق می‎شوند . بنابراین هرجامعه‏ای که بر اساس خاستگاه معرفتی خود مشارکت در این علوم پیدا کند می‎تواند در کارکردها و بهره‎مندیها از آن نقش داشته باشد.

این نویسنده و مترجم در پایان یادآور شد: اگر بتوانیم در علوم انسانی که به مقدار زیادی انسان مدارانه است نگاه خدامدارانه، دین مدارانه و اخلاق مدارانه شرکت دهیم می‎توانیم آسیبهایی را که در علوم انسانی موجود انسان مدارانه محض وجود دارد مقداری تلطیف کرده و توقعات اخلاقی، دینی و فرهنگی که از علوم انسانی داریم را شکل دهیم.