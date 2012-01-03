همایش ختم کنندگان قرآن کریم در منطقه 19 تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف ترویج ختم قرآن کریم در سالن ورزشی شهید کاظمی شهرداری منطقه 19 با همت حوزه بسیج 341، شورایاری محله نعمت آباد، هیئت رزمندگان اسلام جنوب تهران و شهرداری منطقه 19 شب گذشته برگزار شد.

این مراسم با تلاوت قرآن توسط استاد کریم منصوری شروع و مدیحه سرایی استاد کریم زاده ادامه پیدا کرد.

دبیر همایش ختم کنندگان قرآن کریم در این مراسم گفت: ‌این همایش دومین سالی است که برگزار می شود و در سال اول مردم برای ختم قرآن در تاسوعا و عاشورای حسینی ثبت نام و اقدام کردند.

محمد اسلام زاده افزود: این همایش امسال با هدف دیگری همراه است و آن تجلیل از دست اندرکاران و شرکت کنندگان در این طرح است.

وی بیان کرد: امسال این طرح را با استفاده از سامانه پیامکی ادامه دادیم و خوشبختانه استقبال خوبی صورت گرفت و تعداد 54 هزار نفر در آن ثبت نام که در زمان کنون نیز مردم کشورمان می توانند با ارسال یک پیامک که در آن نام و نام خانوادگی خود را ذکر می کنند به شماره 30001987 در این طرح ثبت نام کنند و در پاسخ به آنها یک پیامک حاوی پنج آیه از قرآن ارسال می شود و فرد می تواند آن را خوانده و در طرح شرکت کند.

این مسئول ادامه داد: از نکات حائز آهمیت این است که اگر فردی پیامک بفرستد و بعد از مدتی پیامک دیگری بفرستد در مرحله دوم پنج آیه دیگر برای وی فرستاده می شود و آیه تکراری فرستاده نمی شود.

حجت الاسلام نقوی نسز در این همایش به سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: ‌قرآن کتاب اندازه ها و سایزبندی زندگی است و برای همه مراحل زندگی می توان به آن تمسک جست.

وی در خصوص آگاهی و بصیرت مردم اضافه کرد: فتنه 88 خطر بزرگی بود که با درایت و آگاهی رهبر معظم و معزز انقلاب و هوشیاری مردم کشورمان از سرما گذشت و ما باید در ادامه راه مراقب باشیم و احتیاط کنیم تا خدای ناکرده اتفاقات تکرار نشود.

گفتنی است در این مراسم بین شرکت کنندگان در این طرح قرعه کشی صورت گرفت و از این میان نام 72 نفر برای سفر زیارتی کربلا و مشهد مقدس مشخص شدند.