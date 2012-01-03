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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

دفتر رییس جمهوری خبر داد:

سومین عفو عمومی در میانمار همزمان با سالروز استقلال

سومین عفو عمومی در میانمار همزمان با سالروز استقلال

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: دفتر رییس جمهوری میانمار طی بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به فرارسیدن شصت و چهارمین سالروز استقلال کشور تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی مورد بخشودگی و عفو قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، بر اساس این بیانیه مجرمین محکوم به مرگ از اعدام معاف می شوند و حکم محکومان به حبس بیش از 30 سال به حبس تا 30 سال، بین 20 تا 30 سال به 20 سال تقلیل پیدا می کند. همچنین 25درصد از دوره محکومیت محکومان به حبس کمتر از 20 سال نیز کاهش می یابد.

بر اساس این گزارش ، این سومین مرحله از سری عفوهای عمومی در میانمار از زمان انتخاب شدن دولت جدید در فروردین سال 90 می باشد.

به دنبال عفو عمومی درمیانمار در دو مرحله قبل به ترتیب 14 هزار و 758 زندانی و 6 هزار 359 زندانی آزاد شدند.عفو و تخفیف در مجازات به دنبال درخواست کمیسیون ملی حقوق بشر از رییس جمهوری میانمار در کشور انجام می شود.

کد مطلب 1499974

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