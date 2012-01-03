پاسخ شورا به اعتراض فرمانداری/تشریح لایحه ساماندهی مشاغل پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران درجلسه صبح روز سه شنبه شورای شهر با اشاره به آغاز به کار پروژه بزرگراه آزادگان گفت: اتوبان آزادگان یکی از پرترددترین بزرگراههای کشور است که به طور 24 ساعته وسایل نقلیه سنگین در آن تردد می کنند و بیشترین خسارات جانی نیز در آن اتفاق می افتد.

وی با اشاره به وعده شهردار تهران در خصوص بهره برداری از این اتوبان تا سال 91 گفت: اتوبان آزادگان یکی از اصلی ترین اتوبانهای کشور است که می توان گفت غرب و شرق کشور را به هم وصل می کند و معاون عمرانی شهردار باید ساخت این اتوبان را از لحاظ بودجه در اولویت قرار دهد.

در ادامه این جلسه اعتراض فرمانداری به مصوبه استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت شهرداری تهران در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت که پاسخ شورا به فرمانداری مورد تایید سایر اعضای شورا قرار گرفت و حضور نماینده فرمانداری در جلسات این مصوبه به تایید رسید.

همچنین در جلسه امروز شورا لایحه ساماندهی صنایع، صنوف و مشاغل شهر تهران که در جلسه گذشته شورا به تصویب رسیده بود برای آشنایی بیشتر شهروندان با این لایحه تشریح شد.

مرتضی طلایی با بیان اینکه این طرح می تواند برای آینده تهران بسیار تعیین کننده باشد، گفت: با عملیاتی شدن این طرح شاهد رفع بسیاری از مسائل حاشیه ای خواهیم بود. این طرح با دو نگاه کالبدی و نرم افزاری مشاغل آلاینده شهر را ساماندهی می کند.

وی با بیان اینکه برای صنایع سه سطح در این لایحه پیش بینی شده است، افزود: صنایع سبز، صنایعی هستند که امکان فعالیت در محدوده داخلی شهر را دارند و صنایع زرد می توانند بر اساس نظرات کارشناسی در مجتمعهای داخل شهر حضور داشته باشند و صنایع قرمز امکان حضور در داخل شهر و محدوده آن را ندارند و باید در شهرکهای صنعتی مستقر شوند.

معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه معضل صنایع و آلایندگی کارگاهها یکی از مشکلات قدیمی پایتخت است، گفت: در سرشماری که در سال 81 در حریم تهران انجام شد 450 هزار واحد صنفی تنها در محدوده حریم شناسایی شد این نشان دهنده آن است که 40 درصدی فعالیتهای اقتصادی کشور در 1.2 محدوده استان تهران انجام می شود.

وی ادامه داد: این تمرکز مشکلات بسیاری از لحاظ محیط زیست و آلودگی هوا ایجاد کرده است که امیدواریم با اجرایی شدن این لایحه این مشکلات به طور کامل رفع شود.

ابتکار خواستار استفاده از بخش خصوصی در اجرایی شدن این لایحه شد.

همچنین طلایی تاکید کرد: این لایحه برای اجرایی شدن دارای برنامه، ریزبرنامه، شاخص و زمانبندی است.