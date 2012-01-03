مسیر ویژه اتوبوسهای تندور خیابان ولیعصر(عج) ایمن سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبانی با بیان اینکه این حوزه با بررسیهای کارشناسی و با نصب علائم و تابلوهای ترافیکی در این نقطه و به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و تصادفات احتمالی اقدام به ایمن سازی مسیر ویژه اتوبوس تندرو کرده است گفت: تقاطعات مسیر ولیعصر با استفاده از نصب تابلوهای منور محدودیت سرعت، تابلوهای هشدار دهنده محل عبور عابرین پیاده، آئینه های محدب و گل میخ هایی با ابعاد مختلف ایمن سازی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خط "بی آر تی" از میدان راه آهن تا تجریش ادامه دارد تصریح کرد: بخشی از این مسیر واقع در پل همت تا چهارراه پارک وی در محدوده شهرداری منطقه 3 قرار دارد.

طیبانی در ادامه نصب دوربینهای ترافیکی در میدان ونک را از اقدامات اخیر این منطقه عنوان کرد و افزود: با هدف نظارت وکنترل بر ورود وخروج تاکسیها و جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی دو دستگاه دوربین ثبت ورود وخروج و یک عدد دوربین ثبت تخلفات در این پایانه نصب شده است.