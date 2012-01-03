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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

حجت الاسلام تیموری:

مشارکت گسترده در انتخابات مایه شکست دشمنان است

مشارکت گسترده در انتخابات مایه شکست دشمنان است

بندرگز - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بندرگز گفت: مشارکت گسترده مردم در عرصه انتخابات مجلس نهم موجب اقتدار نظام و مایه ناامیدی و شکست دشمنان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام  یوسفعلی تیموری صبح سه شنبه در نشست مشترک هیئت نظارت، اجرایی و بازرسی انتخابات در شهرستان با اشاره به اینکه انتخابات مجلس از جایگاه مهمی برخوردار است بر لزوم رعایت کامل مقررات و زمینه سازی مشارکت مردم در این عرصه تاکید کرد.

وی همچنین از آمادگی کامل هیات نظارت در سطح شهرستان بندرگز خبر داد.

فرماندار شهرستان بندرگز گفت: مسئولان برگزاری انتخابات این شهرستان قانون گرایی و قانون مداری را سرلوحه کارخود قرار دهند.

علیرضا عسگری افزود: اعتماد سازی در بین مردم ، رسالت اصلی معتمدین است و مردم فهیم ایران در هر عرصه ای که دشمن قصد کم رنگ جلوه دادن آن را داشته، با بصیرت و هوشیاری کامل وارد صحنه شده اند.

وی ادامه داد: قطعا حضور مردم در انتخابات 12 اسفند نیز پاسخی کوبنده به دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بندرگز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بیشترین حجم فعالیت انتخابات مربوط به هیئت اجرایی است افزود: این هیئت بررسی صلاحیت اولیه داوطلبان مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و تعیین محل، تعداد و اعضای شعب اخذ رای از دیگر وظایف آنان است.

کد مطلب 1499982

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