به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دولتی درعراق در گفتگو با الحیات اعلام کردند: در این هیئت آمریکایی اعضایی از کنگره آمریکا حضور دارند.
این منابع تاکید کردند: ماموریت این گروه آمریکایی مذاکره با مقامات عراقی درباره بحران سیاسی اخیر است. همچنین گفتگو درباره توافق استراتژیک واشنگتن و بغداد به علاوه مذاکره درباره نحوه اجرایی کردن توافق اخیر در زمینه انتقال منافقین به خارج از عراق از جمله دیگر موضوعات این دیدارها خواهد بود.
خاطرنشان می شود بر مبنای تصمیم دولت عراق منافقین باید تا 6 ماه دیگر به طور کامل خاک این کشور را ترک کنند.
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