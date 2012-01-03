منابع دولتی عراق با اشاره به ورود یک هیأت بلندپایه آمریکایی به بغداد، از مذاکره این هیأت با مقامات ارشد عراقی در راستای حل بحران سیاسی اخیر و موضوع منافقین خبر می دهند.