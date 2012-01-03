عملکرد فرهنگی شهرستان دامغان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در این دیدار که صبح روز سه شنبه در محل اداره اطلاعات این شهرستان برگزار شد، به عملکرد فرهنگی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در ماه محرم با توجه به استقبال خوب عزاداران و سوگواران حسینی، مبلغان زیادی به مناطق شهری و روستایی این شهرستان اعزام شدند.

حجت الاسلام مصطفی تقوی اعزام مبلغ و مبلغه را مهمترین وظایف این سازمان برشمرد و افزود: اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به احکام شرعی، تبیین فلسفه قیام عاشورا و بیان منقبت و عظمت اهل بیت(ع) و پیام های عاشورا از جمله وظایف این مبلغان عنوان کرد.

تقوی مردم دامغان را متدین، ولایتمدار، دیندار و با بصیرت دانست و اظهار داشت: این مردم با دید باز و بصیرت از ورود خرافه و القاء فرهنگی های سوء دشمنان جلوگیری می کنند.

رئیس اداره اطلاعات شهرستان دامغان نیز در این دیدار به ذکر نکاتی در خصوص آسیب های فرهنگی این شهرستان پرداخت و خواستار تعامل و مشارکت همه دستگاه های فرهنگی برای از بین بردن این معضلات از چهره فرهنگ شهر شد.

همتی با مهم خواندن باورهای دینی و ارزشهای اخلاقی در جامعه، آنرا اساس پیشرفت همه جانبه برای جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی مناسب از سوی نهادهای فرهنگی و استفاده از ظرفیت های موجود در شهرستان شاهد توسعه بیش از پیش فرهنگ اسلامی و اجتماعی در سطح شهرستان باشیم.