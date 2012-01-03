2 لاین جدید برنج در کشور معرفی شد

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دورقم با نام های " کوهسار " با ویژگی مطلوب زودرسی و تحمل به سرما برای کشت مجدد برنج در اراضی شالیزاری شمال کشور و مناطق سردسیر و کوهستانی و همچنین رقم کشوری با ویژگی مطلوب کیفیت فیزیکی، شیمیایی و با عملکرد بالا برای کشت در غالب شالیزارهای استان های برنج خیزکشور معرفی شده اند.

وی اظهارداشت: لاین کیفی جدید در مناطق شمالی و جنوبی و لاین مقاوم در برابر سرما در غرب کشور و مناطق کوهپایه ای قابل کشت است.

رئیس موسسه برنج کشور گفت: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته از سال آینده این دو لاین برای کشت در سطح وسیع در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی در ادامه میانگین تولید لاین جدید کیفی را هشت تن و تولید لاین مقاوم در برابر سرما را پنج تن در هر هکتار اعلام کرد و یادآورشد: این لاین ها دوبار در سال قابل برداشت هستند.