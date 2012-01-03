ایجاد سامانه ثبت اردوی دانشجویی/ تاسیس واحد گردشگری در دانشگاهها

دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال طراحی سامانه جامعی هستیم که در آن کار ثبت اردو، ثبت نام دانشجو و مجوز اردو بر اساس یک وحدت رویه ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در این سامانه مشخصاتی از جمله اینکه چه زمانی درخواست مجوز داده شده، چه کسی سرپرست اردو است، تعداد دانشجویان چقدر است و سایر مشخصات و مقصد اردو درج می شود.

صرامی با اشاره به ایجاد واحد گردشگری در معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: این واحد تاکنون پروژه های گردشگری در استان یزد و مجتمع اقامتی خزرآباد ساری را به انجام رسانده است.

وی اضافه کرد: دانشگاههای علوم پزشکی نیز موظف شده اند که کارشناس گردشگری در معاونت دانشجویی داشته باشند تا برای موضوعات مرتبط با گردشگری، دانشجویان مشکلی نداشته باشند.

معاون فرهنگی و مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت همچنین در این رابطه استانداردها و شاخصهای حوزه گردشگری را در حوزه معاونت دانشجویی نهایی می کنیم و پس از نهایی شدن در شورای مشورتی حدود اختیارات دانشگاهها تعیین می شود.