کمیته فنی مسابقات ملی مهارت تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیته فنی مسابقات ملی مهارت با حضور مدیران استانی و ستادی در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای کرج برگزار شد.

این جلسه با حضور توکلی گلپایگانی سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی سازمان و رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای و مدیران ذیربط استانها برگزار شد.

مدیرانی از استانهای تهران، البرز، آذربایجان شرقی، هرمزگان و کرمانشاه و تعدادی از مدیران ستادی در این جلسه حضور داشته اند.

اولین جلسه کمیته فنی مسابقات ملی مهارت در سالن کنفرانس مدیریت مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای برگزار شده است.

موارد مربوطه در خصوص مسابقات ملی مهارت بررسی شد

در این جلسه موارد مربوطه در خصوص مسابقات ملی مهارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات از سوی کارشناسان و مدیران ارائه شد.

برنامه ریزی زمانبندی مسابقات و سیستم cis، نحوه نظارت بر اجرای مسابقات و حذف رشته ها در صورت کاهش تعداد شرکت کننده، از مواردی بود که در جلسه یادشده بررسی شد.

برگزاری نمایشگاه عمومی ملی مهارت، پیش بینی و تهیه لباس فرم برای برگزیدگان و پیش بینی و تهیه لباس کارگاهی و وسایل ایمنی برای برگزیدگان و کارشناسان از دیگر موارد بررسی شده بوده است.

پیش نویس منشورسیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت و مسائل پژوهشی در خصوص مسابقات، دیگر مواردی بود که در اولین جلسه کمیته فنی مسابقات ملی مهارت بررسی شد.

مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای در کرج مستقر است و از مهمترین مراکز آموزشی و مهارت آموزی در کشور به شمار می آید.