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۱۳ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

عملیات واریانت ایلام - شیروان چرداول شتاب گیرد

عملیات واریانت ایلام - شیروان چرداول شتاب گیرد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: عملیات واریانت ایلام - شیروان چرداول باید شتاب گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی برای بررسی واریانت ایلام - شیروان چرداول از این پروژه بازدید کرد.

وی در این بازدید که با حضور مدیران دستگاه های ذیربط به عمل آمد، پروژه اصلاحی چهارخطه کردن میدان ارغوان تا تونل آزادی پس از بررسی های فنی و مهندسی صورت گرفته برای اجرا و عملیاتی شدن مورد تصویب قرار گرفت.

کرمی بیان کرد: با اصلاح این واریانت ضمن حذف پیچ های حادثه خیز در این محور، مسیر کنونی کوتاهتر و امکان ایجاد پارک و تفرجگاهی با چشم انداز زیبا و طبیعی در این منطقه فراهم خواهد شد.

وی عنوان کرد: عملیات واریانت ایلام - شیروان چرداول باید شتاب گیرد چراکه نقش مهمی در توسعه استان دارد.

کرمی تصریح کرد: توسعه راه های استان ایلام یکی از مهمترین ضروریات استان برای توسعه است به همین منظور هم اکنون در اکثر نقاط استان ایلام پروژه های راهسازی تعریف شده است.

کد مطلب 1500006

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