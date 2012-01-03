به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا در رابطه با بازگشتش به پرسپولیس گفت: از اینکه بعد از 13 سال دوری از تیم محبوب دوران کودکی‌ام و بعد از نامهربانی‌هایی که با من شد توانستم به این تیم برگردم بسیار خوشحالم و امیدوارم در نیم فصل دوم بتوانیم شرایط کنونی پرسپولیس را بهبود بخشیم و کم کاری‌های گذشته را جبران کنیم.

وی که با برنامه جوان ایرانی سلام رادیو جوان گفتگو می‌کرد، افزود: تیم پرسپولیس نام بزرگی دارد و من با پتانسیلی که از تیم سراغ دارم اگر شرایط روحی و روانی بازیکنان مطلوب شود حتما نتایج خوبی را خواهیم گرفت.

این بازیکن باتجربه با تاکید بر اینکه دنیزلی از مربیان خوب و باتجربه در فوتبال است، تصریح کرد: مصطفی دنیزلی مربی شناخته شده و با تجربه‌ای است و کارنامه خوبی هم دارد. امیدوارم با رهبری این مربی باتجربه تیم از این شرایط بیرون بیاید و بتوانیم در این نیم فصل نتایج قابل قبولی را کسب کنیم.

وی با یادآوری اینکه در فوتبال هیچ چیز غیرممکن نیست به حذف تیم پرسپولیس از جام حذفی و فاصله زیاد امتیازی این تیم با صدرنشین لیگ برتر اشاره کرد و افزود: هدف اصلی تیم پرسپولیس موفقیت در لیگ قهرمانان است که در آنجا بازی‌های زیادی داریم. امیدوارم با بازی‌های خوبی که در آنجا انجام می‌دهیم شرایط نیم فصل پیش را جبران کنیم باید ببینیم هفته به هفته چه اتفاقی می‌افتد، باید تا جایی که می‌توانیم خود را در جدول بالا بکشیم.

مهدوی‌کیا اظهار داشت:همه فکر می‌کنند با آمدن من همه مشکلات پرسپولیس حل می‌شود اما من هم فقط یک بازیکن هستم و فقط امیدوارم وظایفی را که در تیم به من محول می‌شود با کمک دیگر بازیکنان به نحواحسن انجام دهم.

مدافع - هافبک جدید تیم پرسپولیس در رابطه با بازوبند کاپیتانی هم گفت:‌ من دوست داشتم پیراهنی را بپوشم که تاکنون نپوشیده بودم به همین خاطر پیراهن شماره 19 را می‌پوشم و بازوبند کاپیتانی را هم قبول نمی‌کنم چون فکر می کنم خوش یمن نیست و بهتر است علی کریمی کاپیتان باشد و من به عنوان یک بازیکن به تیم کمک کنم.

زننده بهترین گل آسیا در باره ادامه همکاریش با پرسپولیس گفت: من فوتبال را از پایه شروع کرده‌ام و پله پله بالا آمده‌ام و دوست دارم اگر قرار است مربیگری را تجربه کنم برای رده‌های سنی جوانان باشد. من باید مدارج مربیگری را در آلمان طی کنم و به نظرم این یک اتفاق بسیار خوب است.

مهدوی‌کیا در صحبتی با هواداران تیم پرسپولیس گفت: موفقیت پرسپولیس بستگی به حمایت هواداران میلیونی این تیم دارد و امیدوارم که آنان شرایطی را ایجاد کنند که تیم از لحاظ روحی و روانی در شرایط قابل قبولی قرار گیرد. در اینصورت است که هواداران هم می‌توانند همان پرسپولیسی که انتظارش را داشتند، ببینند.