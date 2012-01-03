به گزارش خبرگزاری مهر، شاید روباتها هیچ احساسی نداشته باشند، اما انسانها نسبت به آنها علاقمند می شوند و از دست دادن آنها انسانها را ناراحت می کند. درست مانند روباتی به نام iRobot PackBot که در میان سربازان به "اسکوبی دو" شهرت داشت در عراق و افغانستان برای ردیابی و خنثی سازی بمبها به کار گرفته می شد.

سربازانی که این روبات را به عنوان یک همکار در گروهان خود داشتند، پس از انفجار روبات در حین یکی از عملیاتهای خنثی سازی و متلاشی شدن روبات، بسیار غمگین شده و برایش مداسم تدفین برگزار کردند.

این روبات 27 کیلوگرمی از دسته روباتهایی بود که برای شناسایی، اکتشاف و خنثی سازی بمب به کار گرفته می شد. این نوع از روباتها از چهار دوربین، یک بازوی مفصل دار دارای چنگک ویژه و ابزاری که به آنها امکان بالا رفتن از موانعی مانند پله ها را می دهد برخوردار هستند.

روبات متلاشی شده توسط واحد دفع و خنثی سازی نیروی دریایی آمریکا در عراق و افغانستان مورد استفاده قرار می گرفت و سربازان پس از هر ماموریت موفقیت آمیز خنثی سازی بمب بر روی آن خط نشانی می کشیدند. اما این روبات در آخرین ماموریت خود نتوانست جان سالم به در برده و در میان انفجار متلاشی شد.

بر اساس گزارش میل آنلاین، سربازان با روباتهایی که به آنها در خنثی سازی بمب کمک می کنند ارتباط عاطفی برقرار می کنند و حتی پس از نابودی آنها برایشان مراسم تدفین برگزار می کنند. با این همه بقایای روبات اسکوبی دو اکنون در موزه ای در بدفورد ماساچوست در کنار پلاکی که به وی اختصاص یافته به نمایش گذاشته شده است.